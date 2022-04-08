Клубы РПЛ обсудят создание нового турнира вместо Лиги чемпионов и Лиги Европы

Клубы РПЛ обсудят создание Кубка Лиги, чтобы заменить Лигу чемпионов и Лигу Европы

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) обсудят создание нового турнира для команд элитного дивизиона. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Новый турнир должен будет заменить для отечественных команд Лигу чемпионов и Лигу Европы в случае, если санкции в отношении российского футбола будут продлены в следующем сезоне и клубы будут лишены еврокубков. В Кубке Лиги будут участвовать только представители РПЛ.

23 марта Российский футбольный союз (РФС) отклонил предложение клубов РПЛ расширить элитный дивизион до 18 участников. В РПЛ данная мера также рассматривалась в качестве способа увеличить количество игр вне еврокубков.

Российские клубы были лишены возможности выступать в международных турнирах согласно решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Столичный «Спартак», который пробился в плей-офф Лиги Европы, был исключен из турнира. Красно-белые должны были сыграть в 1/8 финала с немецким «РБ Лейпциг».