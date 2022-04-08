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Спорт

Россия сохранила членство в Международной федерации санного спорта

Конгресс Международной федерации санного спорта сохранил членство России
Екатерина Катникова

Екатерина Катникова. Фото: Steffen Proessdorf / imago-images.de / Globallookpress.com

Россия сохранила членство в Международной федерации санного спорта (FIL) по решению конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что организация сохранила членство в международной федерации, что позволит отечественным атлетам избежать отстранения. Также российская сторона сможет проводить международные старты.

FIL исключила Гарт из исполкома организации. Также из рабочих органов федерации были исключены россияне Альберт Демченко, Александр Шахназаров и Геннадий Родионов. Гарт заявила о намерении оспорить данное решение в апелляционном суде FIL.

Ранее арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию ФССР. Решение исполкома федерации о временном отстранении отечественных атлетов, тренеров, специалистов и судей было отменено.

Николай Костюков
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