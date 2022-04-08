Российская чемпионка по шашкам прокомментировала исключение из мирового рейтинга

Чемпионка мира по шашкам Тансыккужина назвала исключение из рейтинга FMJD беспрецедентным

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина прокомментировала исключение из мирового рейтинга. Ее слова приводит ТАСС.

«Мировой рейтинг зарабатывается годами, это соревнования, которые из года в год обсчитываются. У меня рейтинг более 25 лет, я считаю, что это беспрецедентно — взять и в один момент вычеркнуть всю историю и соревновательную практику», — заявила спортсменка.

Она также подчеркнула, что у Всемирной федерации шашек (FMJD) нет такой дисциплинарной меры, как исключение из рейтинга. Шашистка назвала санкции придуманными.

Тансыккужину исключили из рейтинга и отстранили от участия в международных соревнованиях 5 марта. FMJD также убрала упоминания россиянки с сайта организации.

В мае прошлого года Тансыккужина обыграла Наталью Садовскую из Польши и в седьмой раз стала чемпионкой мира. Спортсменка является международным гроссмейстером.