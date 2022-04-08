Twitter привлекут к ответственности за неудаление запрещенного контента

Мировой суд рассмотрит протокол в отношении Twitter за неудаление запрещенного контента

Мировой суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении американской соцсети Twitter за неудаление запрещенной в России информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Судебное заседание в отношении Twitter Inc. назначено на 28 апреля в судебном участке мирового судьи № 422 в 11:00 по московскому времени», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что Twitter привлекут к ответственности из-за неудаления публикаций нацистской атрибутики и символики, оправдания деятельности экстремистских и террористических организаций, а также способов изготовления взрывчатых веществ в домашних условиях.

Ранее 4 марта стало известно, что Роскомнадзор начал блокировать Twitter на территории России. До этого ведомство восстановило замедление работы платформы на стационарных компьютерах из-за распространения ложной информации о спецоперации на Украине.

В марте 2021 года регулятор замедлял работу Twitter в России в ответ на то, что социальная сеть с 2017 года не удалила более четырех тысяч требуемых материалов. Позже в ведомстве пообещали заблокировать соцсеть на территории России при неисполнении требований в полном объеме. Однако регулятор в итоге отказался от блокировки. После этого администрация Twitter заверила, что начнет реагировать на требования российского регулятора более оперативно.