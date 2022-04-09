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Спорт

Поддержавший отстранение российских спортсменов Клебо объяснился

Норвежский лыжник Клебо заявил, что не сомневается в правильности отстранения россиян

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо объяснил, почему поддержал отстранение российских лыжников от международных турниров. Его слова приводит NRK.

Спортсмен заявил, что не сомневается в правильности своего решения, отметив, что был готов к критике со стороны России. «Они могут говорить все, что им заблагорассудится. Теперь мы все видим, что решение было верным. Дальнейшие решения также будут зависеть от FIS и тех, кто позже решит, что произойдет в мире», — посчитал он.

7 апреля Клебо назвал правильным решение отстранить россиян, в частности, Александра Большунова. Олимпийские чемпионки Татьяна Сорина и Анфиса Резцова раскритиковали норвежца.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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