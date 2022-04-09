Поддержавший отстранение российских спортсменов Клебо объяснился

Норвежский лыжник Клебо заявил, что не сомневается в правильности отстранения россиян

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо объяснил, почему поддержал отстранение российских лыжников от международных турниров. Его слова приводит NRK.

Спортсмен заявил, что не сомневается в правильности своего решения, отметив, что был готов к критике со стороны России. «Они могут говорить все, что им заблагорассудится. Теперь мы все видим, что решение было верным. Дальнейшие решения также будут зависеть от FIS и тех, кто позже решит, что произойдет в мире», — посчитал он.

7 апреля Клебо назвал правильным решение отстранить россиян, в частности, Александра Большунова. Олимпийские чемпионки Татьяна Сорина и Анфиса Резцова раскритиковали норвежца.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.