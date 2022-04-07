Олимпийская чемпионка ответила поддержавшему отстранение россиян Клебо

Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина ответила поддержавшему отстранение россиян Клебо

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина ответила на слова норвежца Йоханнеса Клебо, который поддержал отстранение российских спортсменов от участия в международных стартах. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сорина призналась, что не удивлена позицией олимпийского чемпиона из Норвегии, и добавила, что абстрагировалась от ситуации, чтобы не расстраиваться. Она выразила надежду, что те, кто высказывались против россиян, в будущем почувствуют себя виноватыми.

Ранее 7 апреля в беседе с норвежским изданием Клебо назвал отстранение россиян правильным решением. До этого спортсмен выступал с призывами не допускать российских лыжников до соревнований.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила спортсменов из России от стартов, которые проходят под ее эгидой. Позже аналогичное решение было принято в Международной федерации лыжного спорта.