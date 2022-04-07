Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Трактор
1:0
2-й период
live
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 3-й матч
РБ Лейпциг
Сегодня
19:45 (Мск)
Аталанта
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Брага
Сегодня
22:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Лион
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Оттава Сенаторз
Завтра
02:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Олимпийская чемпионка ответила поддержавшему отстранение россиян Клебо

Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина ответила поддержавшему отстранение россиян Клебо

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина ответила на слова норвежца Йоханнеса Клебо, который поддержал отстранение российских спортсменов от участия в международных стартах. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сорина призналась, что не удивлена позицией олимпийского чемпиона из Норвегии, и добавила, что абстрагировалась от ситуации, чтобы не расстраиваться. Она выразила надежду, что те, кто высказывались против россиян, в будущем почувствуют себя виноватыми.

Ранее 7 апреля в беседе с норвежским изданием Клебо назвал отстранение россиян правильным решением. До этого спортсмен выступал с призывами не допускать российских лыжников до соревнований.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила спортсменов из России от стартов, которые проходят под ее эгидой. Позже аналогичное решение было принято в Международной федерации лыжного спорта.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Греции оценили выступление перед парламентом бойцов «Азова»
Мужчина попытался надругаться над посетительницей фастфуда в Москве
Парфюмер назвала самые привлекательные для противоположного пола ароматы
Названы четыре главных разрушающих дружбу причины
Минфин назвал кражей заморозку резервов России за рубежом
Названы актуальные в любое время года модные летние тренды
Вооруженные силы России взяли под контроль приборостроительный завод на Украине
Минобороны заявило о совместной разработке оружия Украиной и НАТО
Олимпийская чемпионка ответила поддержавшему отстранение россиян Клебо
Женщина заказала пиццу в службе спасения и спасла себе жизнь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.