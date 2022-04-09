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Задержанные в Финляндии российские картины пересекли границу

Минкульт сообщил, что ранее задержанные картины из России пересекли границу с Финляндией

Фото: Tulli

Произведения искусства из России, задержанные при пересечении финско-российской границы, пересекли рубеж и направились в российские города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

В министерстве уточнили, что три машины с картинами направились в Санкт-Петербург и Москву. Задержка музейных коллекций возникла на границе с Хельсинки, где проходит внешний контур Евросоюза и России. Ввезенные в Россию полотна участвовали в выставке в Милане «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».

О задержании в Финляндии российских картин сообщил 4 апреля специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он объяснил задержку санкциями, введенными Евросоюзом.

Ранее в России отреагировали на задержание картин из собрания русских коллекционеров живописи братьев Михаила и Ивана Морозовых. Российское посольство в Париже не подтвердило информацию о задержании картин из собрания русских коллекционеров.

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Варвара Кошечкина
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