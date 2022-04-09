В России отреагировали на задержание картин из коллекции Морозовых

Посольство России в Париже заявило, что картины из собрания Морозовых не задерживали

Российское посольство в Париже не подтвердило информацию о задержании картин из собрания русских коллекционеров живописи братьев Михаила и Ивана Морозовых. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто ничего не задерживал. Решаются вопросы логистики. В нынешних условиях это непросто», — заявили в пресс-службе диппредставительства.

Ранее французские СМИ начали распространять информацию о задержании двух картин из коллекции Морозовых, не называя авторов полотен. Отмечалось, что одна картина принадлежит российскому бизнесмену, на которого распространяются санкции. Вторая значится в собственности одного из российских музеев и требует специальных условий для безопасного возвращения.

В 2016 году президент России Владимир Путин помог в организации выставки картин из коллекции Морозовых. Он дал разрешение на вывоз из страны уникального собрания полотен. Президент Франции Эммануэль Макрон выражал благодарность российскому президенту за помощь в организации.

Выставка должна была открыться еще в 2020 году, однако переносилась из-за пандемии. За время проведения выставку посетили 1,2 миллиона человек.