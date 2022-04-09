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Спорт

Фонд поддержки олимпийцев России прокомментировал замену подарков из-за санкций

Фонд поддержки олимпийцев России подтвердил замену автомобилей на деньги из-за санкций

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Фонд поддержки олимпийцев России прокомментировал то, что победители и призеры Игр-2022 в Пекине получат денежные компенсации вместо призовых автомобилей. Об этом сообщает РБК.

В Фонде подтвердили замену и заявили, что размеры компенсаций сопоставимы с государственными выплатами. Ситуацию с иностранными производителями автомобилей в организации обсуждать отказались.

Ранее 9 апреля «Матч ТВ» сообщил, что иностранные производители не смогли поставить необходимое количество машин из-за санкций ЕС. В результате вместо автомобилей за медали Олимпиады-2022 спортсмены получат денежное вознаграждение.

Перед Олимпиадой в Пекине премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за золото Игр отечественным спортсменам положено 4 миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей. Эти выплаты являются гарантированными.

Дарить машины российским призерам Олимпиад начали после Игр 2006 года. По окончании Олимпиады-2020 чемпионы получили по BMW X5, серебряные и бронзовые призеры — X3 в разной комплектации.

Анастасия Борисова
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