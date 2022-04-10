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Передача Головина помогла «Монако» выиграть матч чемпионата Франции

Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Труа» в матче чемпионата Франции

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Голевая передача российского полузащитника Александра Головина помогла «Монако» обыграть «Труа» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Головин вышел в стартовом составе победителей и провел на поле 78 минут. За «Монако» мячи забили Энрике и Кевин Фолланд. В составе «Труа» ворота поразил Ике Угбо.

Всего в нынешнем сезоне Головин провел 19 матчей в чемпионате Франции. Он отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее член совета директоров спортивной ассоциации Монако (ASM) и советник князя Монако Жоэль Бузу высказался о будущем Головина. Он подчеркнул, что у полузащитника нет проблем из-за политической обстановки в мире. Бузу заявил, что в Монако нет дискриминации русских, и допустил, что если хавбек и покинет команду, это будет вызвано спортивными причинами.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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