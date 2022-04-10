Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты

Пакистан успешно провел летные испытания баллистической ракеты Shaheen-III 9 апреля

Фото: РИА Новости

Пакистан успешно провел летные испытания баллистической ракеты Shaheen-III класса «земля - земля» в субботу, 9 апреля, передает ТАСС со ссылкой на пакистанскую межведомственную службу по связям со общественностью.

Целью испытаний являлась перепроверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения. Сообщается, что ракета Shaheen-III среднего радиуса действия способна нести также ядерный заряд.

Ранее стало известно, что в середине марта США тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы избежать роста эскалации в отношениях с Россией. Речь шла о гиперзвуковой ракете, разрабатываемой в рамках «Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия» (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC) американского министерства обороны. Позже Пентагон подтвердил эту информацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Найдено доказательство принадлежности упавшей в Краматорске «Точке-У» Украине
Экономист рассказал о снижении цен на ряд товаров из-за укрепления рубля
В Германии допустили массовую безработицу при резком отказе от российского газа
Польша пообещала запретить поставки газа и угля из России
«Авиапарк» выбрал лучшие резиновые сапоги
Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты
В Крыму рассказали о распространяемых Украиной фальшивых сообщениях
Аналитик спрогнозировал курс рубля на неделю
Россиян предупредили о схемах мошенников с товарами ажиотажного спроса
В Южной Осетии пройдут выборы президента
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.