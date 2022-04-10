Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты

Пакистан успешно провел летные испытания баллистической ракеты Shaheen-III 9 апреля

Пакистан успешно провел летные испытания баллистической ракеты Shaheen-III класса «земля - земля» в субботу, 9 апреля, передает ТАСС со ссылкой на пакистанскую межведомственную службу по связям со общественностью.

Целью испытаний являлась перепроверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения. Сообщается, что ракета Shaheen-III среднего радиуса действия способна нести также ядерный заряд.

Ранее стало известно, что в середине марта США тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы избежать роста эскалации в отношениях с Россией. Речь шла о гиперзвуковой ракете, разрабатываемой в рамках «Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия» (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC) американского министерства обороны. Позже Пентагон подтвердил эту информацию.