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Спорт

Стерлинг назвал победу над Яном воплощением мечты

Американец Алджамейн Стерлинг назвал победу над россиянином Петром Яном воплощением мечты

Фото: David Yeazell / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг во время пресс-конференции оценил победу над россиянином Петром Яном в титульном поединке на турнире UFC 273.

«Мы сделали это. Сделали так, как я хотел это сделать. В этот раз я перечеркнул все сомнения, показал, что прошлый бой даже близко не отражал то, на что я действительно способен», — поделился эмоциями Стерлинг. Он назвал победу над Яном воплощением мечты, которая появилась у него, когда он пришел в смешанные единоборства. «Всем, кто сомневался во мне, скажу так: кто смеется теперь? Где ваши эмоджи с клоуном?» — добавил американец.

Поединок между Яном и Стерлингом прошел в ночь на 10 апреля в американском Джексонвилле. Американский боец одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован.

Дарья Коршунова
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