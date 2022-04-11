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Кремль рассказал о еще одной теме переговоров Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко в Кремле обсудят интеграцию России и Белоруссии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудит дальнейшую интеграцию Москвы и Минска. Об этом сообщил в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию на Украине и совместное противостояние санкционному давлению.

Также стало известно, что во время визита, который произойдет в День космонавтики, 12 апреля, белорусский президент посетит космодром Восточный в Амурской области. Путин и Лукашенко оценят ход строительства, пообщаются с рабочими и наградят работников космической отрасли. Также по итогам визита запланирована совместная пресс-конференция.

Вечером понедельника, 11 апреля, в Москве состоятся переговоры Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Встреча пройдет за закрытыми дверями. Пресс-конференция по ее итогам не запланирована.

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Роман Кирьянов
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