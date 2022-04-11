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Встреча Путина и Нехаммера пройдет без журналистов и пресс-конференции

Глава МИД Австрии Шалленберг: переговоры Путина с Нехаммером пройдут без прессы

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Kremlin Pool / AP

Встреча канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным будет проходить в закрытом формате: на ней не будет журналистов. Кроме того, по итогам переговоров не планируют проводить пресс-конференцию, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Его слова приводит РИА Новости.

Нехаммер прибыл в Москву 10 апреля, он проведет переговоры с Путиным по ситуации на Украине. При этом Нехаммер подчеркнул, что Австрия сохраняет нейтралитет в военном отношении.

Ранее австрийский политик посетил Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

Первой о визите Нехаммера в Москву написала газета Kronen Zeitung. По информации издания, австрийский канцлер хочет заняться «наведением мостов» и планирует «стараться изо всех сил, чтобы немного приблизиться к миру».

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Виктория Кондратьева
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