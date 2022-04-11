В Кремле подтвердили переговоры Путина с канцлером Австрии
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 апреля, проведет переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Да. Мы подтверждаем», — сообщил Песков журналистам.
Первой о визите Нехаммера в Москву написала газета Kronen Zeitung . По информации издания, австрийский канцлер хочет заняться «наведением мостов» и планирует «стараться изо всех сил, чтобы немного приблизиться к миру».
Позже эти сообщения подтвердило ведомство Нехаммера. Канцлер сообщил, что планирует обсудить с российским лидером ситуацию на Украине. При этом он подчеркнул, что Австрия сохраняет нейтралитет в военном отношении.
9 апреля канцлер Австрии посетил Украину, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.