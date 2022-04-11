Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Кремле подтвердили переговоры Путина с канцлером Австрии

Пресс-секретарь президента Песков подтвердил переговоры Путина с канцлером Австрии

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 апреля, проведет переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Да. Мы подтверждаем», — сообщил Песков журналистам.

Первой о визите Нехаммера в Москву написала газета Kronen Zeitung . По информации издания, австрийский канцлер хочет заняться «наведением мостов» и планирует «стараться изо всех сил, чтобы немного приблизиться к миру».

Позже эти сообщения подтвердило ведомство Нехаммера. Канцлер сообщил, что планирует обсудить с российским лидером ситуацию на Украине. При этом он подчеркнул, что Австрия сохраняет нейтралитет в военном отношении.

9 апреля канцлер Австрии посетил Украину, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названы данные после подсчета 65 процентов голосов на выборах президента Франции
Подсчитаны 80 процентов голосов в первом туре выборов президента Франции
В Кремле подтвердили переговоры Путина с канцлером Австрии
Россия обратится в суды в случае объявления Западом дефолта
Овечкин забросил 775-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Хоу
Действующий президент Южной Осетии прокомментировал итоги первого тура выборов
Карпин заявил о нарушении спортивного принципа в РПЛ
Макрон обогнал Ле Пен на выборах президента Франции
Массовые акции протеста против госпереворота вспыхнули в Пакистане
Во Франции подсчитали более 60 процентов голосов на президентских выборах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.