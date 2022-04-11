В Кремле подтвердили переговоры Путина с канцлером Австрии

Пресс-секретарь президента Песков подтвердил переговоры Путина с канцлером Австрии

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 апреля, проведет переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Да. Мы подтверждаем», — сообщил Песков журналистам.

Первой о визите Нехаммера в Москву написала газета Kronen Zeitung . По информации издания, австрийский канцлер хочет заняться «наведением мостов» и планирует «стараться изо всех сил, чтобы немного приблизиться к миру».

Позже эти сообщения подтвердило ведомство Нехаммера. Канцлер сообщил, что планирует обсудить с российским лидером ситуацию на Украине. При этом он подчеркнул, что Австрия сохраняет нейтралитет в военном отношении.

9 апреля канцлер Австрии посетил Украину, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.