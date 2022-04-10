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Канцлер Австрии назвал тему предстоящих переговоров с Путиным

Канцлер Австрии Нехаммер сообщил о планах обсудить с Путиным ситуацию на Украине
Карл Нехаммер

Карл Нехаммер . Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал тему предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, он планирует обсудить с российским лидером ситуацию на Украине. Нехаммер подчеркнул, что у Австрии есть четкая позиция в отношении действий России на Украине. «Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — отметил он.

Канцлер сообщил, что заранее проинформировал об этой инициативе главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, председателя Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца, а также президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.

Встречу Путина с Нехаммером в Москве ранее подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение канцлер Австрии сообщила, что хочет заняться «наведением мостов» и планирует «стараться изо всех сил, чтобы немного приблизиться к миру».

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