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Кремль назвал темы встречи Путина и Лукашенко

Песков заявил, что Путин и Лукашенко на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины и двустороннюю повестку. Такие темы предстоящей встречи глав государств назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 11 апреля, приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин вместе с Лукашенко в День космонавтики 12 апреля посетят космодром Восточный в Амурской области.

Уточнялось, что во время визита лидеры двух стран оценят, как идет продолжение строительства космодрома и пообщаются с рабочими. Планируется также награждение космонавтов. По итогам они проведут пресс-конференцию, во время которой ответят на вопросы представителей СМИ.

Евгения Куликова
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