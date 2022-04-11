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Российскому автогонщику предрекли конец карьеры из-за скандального жеста

Пресс-секретарь РАФ Мельникова предрекла конец карьеры российскому гонщику Северюхину

Кадр: трансляция FIA

Пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова прокомментировала скандал вокруг жеста отечественного автогонщика Артема Северюхина, который приняли за нацистское приветствие. Она ответила на комментарий в своем Telegram-канале.

Мельникова опубликовала свою точку зрения на ситуацию вокруг Северюхина. В обсуждении поста с другими пользователями она предрекла спортсмену конец профессиональной карьеры. Пресс-секретарь упомянула, что Международная автомобильная федерация (FIA), которая занялась расследованием инцидента, может пожизненно дисквалифицировать россиянина. Мельникова обратила внимание, что команда Ward Racing объявила о расторжении контракта с Северюхиным и осудила его действия.

Ранее 11 апреля в Telegram-канале РАФ появились ролики, в которых Северюхин принес публичные извинения за жест. Россиянин отметил, что не хотел оскорбить ни болельщиков, ни других спортсменов, и подчеркнул, что готов к наказанию.

Инцидент с Северюхиным, выступающим на чемпионате Европы по картингу с итальянской лицензией, произошел 10 апреля. Спортсмен, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью.

Николай Костюков
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