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Российский автогонщик извинился за похожий на нацистское приветствие жест

Российский автогонщик Артем Северюхин извинился за похожий на нацистское приветствие жест

Кадр: трансляция FIA

Российский автогонщик Артем Северюхин извинился за жест, которым он отпраздновал победу на этапе чемпионата Европы по картингу. Пост доступен в Telegram-канале Российской автомобильной федерации (РАФ).

Северюхин признал вину и заявил, что готов понести наказание. «В моем жесте не было никакой поддержки нацизма или фашизма. Не было желания оскорбить зрителей или других пилотов», — добавил он.

Ранее Северюхин прокомментировал инцидент, заявив, что таким жестом он выражал благодарность соотечественникам. Он выступал на ЧЕ с итальянской лицензией.

10 апреля Северюхин, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью. Жест вызвал ассоциации с нацистским приветствием, что спровоцировало скандал.

Николай Костюков
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