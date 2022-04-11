Российский автогонщик извинился за похожий на нацистское приветствие жест

Российский автогонщик Артем Северюхин извинился за похожий на нацистское приветствие жест

Российский автогонщик Артем Северюхин извинился за жест, которым он отпраздновал победу на этапе чемпионата Европы по картингу. Пост доступен в Telegram-канале Российской автомобильной федерации (РАФ).

Северюхин признал вину и заявил, что готов понести наказание. «В моем жесте не было никакой поддержки нацизма или фашизма. Не было желания оскорбить зрителей или других пилотов», — добавил он.

Ранее Северюхин прокомментировал инцидент, заявив, что таким жестом он выражал благодарность соотечественникам. Он выступал на ЧЕ с итальянской лицензией.

10 апреля Северюхин, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью. Жест вызвал ассоциации с нацистским приветствием, что спровоцировало скандал.