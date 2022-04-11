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Российский автогонщик объяснил похожий на нацистское приветствие жест

Российский автогонщик Артем Северюхин отказался считать жест на ЧЕ нацистским приветствием

Кадр: трансляция FIA

Российский автогонщик Артем Северюхин отказался считать свой жест на церемонии награждения победителей и призеров стартового этапа чемпионата Европы по картингу нацистским приветствием. Объяснения спортсмена в Telegram-канале привела пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова.

«Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так», — заявил Северюхин. Он также подчеркнул, что выступает за Россию и считает себя русским.

Инцидент с 16-летним Северюхиным, выступающим на чемпионате Европы с итальянской лицензией, произошел 10 апреля. Картингист, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью.

Международная автомобильная федерация (FIA) не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Спортсмены из России могут выступать под нейтральным флагом.

Алексей Гусев
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