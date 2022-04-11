Российский автогонщик объяснил похожий на нацистское приветствие жест

Российский автогонщик Артем Северюхин отказался считать жест на ЧЕ нацистским приветствием

Российский автогонщик Артем Северюхин отказался считать свой жест на церемонии награждения победителей и призеров стартового этапа чемпионата Европы по картингу нацистским приветствием. Объяснения спортсмена в Telegram-канале привела пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова.

«Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так», — заявил Северюхин. Он также подчеркнул, что выступает за Россию и считает себя русским.

Инцидент с 16-летним Северюхиным, выступающим на чемпионате Европы с итальянской лицензией, произошел 10 апреля. Картингист, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью.

Международная автомобильная федерация (FIA) не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Спортсмены из России могут выступать под нейтральным флагом.