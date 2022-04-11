Российский гонщик отпраздновал победу похожим на нацистское приветствие жестом

Российский гонщик Северюхин отпраздновал победу жестом, похожим на нацистское приветствие

Российский автогонщик Артем Северюхин оказался в центре скандала во время награждения победителей и призеров стартового чемпионата Европы по картингу. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

16-летний спортсмен, выступающий на турнире с итальянской лицензией, отпраздновал победу жестом, похожим на нацистское приветствие. Картингист, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью.

«Матч ТВ» в своем Telegram-канале сообщил, что Российская автомобильная федерация (РАФ) начала разбирательство в отношении Северюхина. В Международной автомобильной федерации (FIA) не комментировали произошедшее.

FIA не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Спортсмены из России могут выступать под нейтральным флагом.