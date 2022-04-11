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Встреча Путина и Нехаммера завершилась

Песков сообщил о завершении встречи Путина с канцлером Австрии Нехаммером

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером завершилась. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Мероприятие прошло в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

Встреча Путина и Нехаммера продлилась около полутора часов. Ожидалось, что руководители дух стран обсудят на ней ситуацию на Украине, а также вопросы, связанные с поставкой российского газа Австрию и перспективами его оплаты рублями.

Ранее сообщалось, что на мероприятии не будут присутствовать журналисты, а после его окончания не планировалось проведение пресс-конференции. Сделано это было по просьбе австрийской стороны.

Карл Нехаммер прибыл в Москву в воскресенье, 10 апреля. До этого он встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также незадолго до визита в Москву с Нехаммером провел телефонный разговор турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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Роман Кирьянов
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