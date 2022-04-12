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Путин заявил об антироссийской истерике на Западе

Президент Путин заявил, что антироссийская истерика на Западе дает о себе знать

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Антироссийская истерика на Западе дает о себе знать, однако время все расставит по своим местам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС во вторник, 12 апреля.

«Когда люди сталкиваются с ростом цен на бензин, на продукты питания, с ростом инфляции, беспрецедентным ростом, это будет отражаться и на [их] внутриполитических процессах», — сказал он.

По словам главы государства, Запад не понимает, что сложности приводят к сплочению российского народа. «Они увидят это. А у них самих проблемы неизбежны», — заключил президент.

Кроме того, Путин пообещал, что Россия вместе с Белоруссией будет противостоять попыткам Запада изолировать Москву и Минск. Президент напомнил, что страны тесно связаны между собой, и «такой номер» ни у кого не пройдет.

Ранее Путин назвал введенные западными странами санкции платой за то, что Россия отказывается «плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями».

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Константин Лысяков
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