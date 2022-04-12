Путин пообещал противостоять попыткам изолировать Москву и Минск

Путин пообещал вместе с Лукашенко противостоять попыткам Запада изолировать Москву и Минск

Россия вместе с Белоруссией будет противостоять попыткам Запада изолировать Москву и Минск. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области. Его слова во вторник, 12 апреля, приводит «Интерфакс».

«Мы и далее сообща будем противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, и «такой номер» ни у кого не пройдет. Он также выразил уверенность в том, что Москва и Минск, несмотря на давление со стороны стран Запада, станут «только сильнее».

Президент России также отметил важную роль Лукашенко в переговорах Москвы с Киевом и заявил, что начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии.