Названа возможная причина отказа индийской компании от нефти из России

Аналитик Демидов связал отказ Indian Oil Corporation от российской нефти с давлением США

Решение индийской компании отказаться от российской нефти, цена которой существенно ниже рыночной, может быть обусловлено политическим давлением со стороны США, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation (IOC) исключила из своего последнего тендера российскую нефть Urals из-за высокого содержания серы. По данным издания, по этому же принципу были исключены несколько других сортов других производителей.

Что потеряет Россия

«Учитывая, что компания, отказавшаяся от российской нефти, не является главным покупателем в Индии, я не вижу, что это сильно отразится на продажах российской нефти. Более того, Россия, в принципе, не так уж и много продавала в Индию. На сегодня она продает не больше 300 тысяч баррелей в день. Учитывая скидку, по которой продается эта нефть, Россия получает из Индии где-то 25 миллионов долларов в день. Учитывая, сколько Россия в принципе производит, это не те деньги, о которых можно было бы говорить», — отметил аналитик.

Причины отказа

Демидов допустил, что отказ обусловлен техническими причинами. Так, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии, проработав какое-то время на высокосернистой нефти, могли обнаружить, что издержки по утилизации и дальнейшей переработке серы слишком высоки. Но, скорее всего, это политическое решение, завуалированное техническими способностями НПЗ в Индии, полагает он.

Я считаю, основная причина — это политическое давление США, скорее всего, это результат последнего визита министра энергетики США в Индию международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов

По его мнению, Штаты вряд ли могли предложить Индии альтернативные варианты в плане нефти. Исходя из последних заявлений представителей Госдепа США о расширении сотрудничества с Индией в военной сфере, вероятнее всего, Америка предложила стране заключение контрактов на поставку вооружения на каких-то выгодных условиях, считает Демидов.

«И я не удивлюсь, если Индия боковым зрением смотрит на то, что произошло в Пакистане, где на днях сместили премьер-министра Имрана Хана», — подчеркнул аналитик. Он не исключил, что в ближайшее время Индия продолжит отказываться от поставок российской нефти.

Ранее США призвали Индию отказаться от закупок российской нефти и осудить спецоперацию России на Украине. Впоследствии Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США хотят сотрудничать с Индией и могут стать ее партнером во всех сферах.