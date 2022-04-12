США захотели сотрудничать с Индией

Госсекретарь Блинкен заявил, что США могут стать партнером Индии во всех сферах

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна захотела сотрудничать с Индией. Об этом он сообщил по итогам американо-индийских переговоров в формате «2+2», сообщает РИА Новости.

Блинкен отметил, что отношения России и Индии выстраивались в тот период, когда Вашингтон не мог полноценно сотрудничать с Нью-Дели. Однако сейчас обстоятельства изменились, поэтому США могут стать партнером Индии во всех сферах.

«Отношения Индии и России развивались десятилетиями, когда США не могли быть партнерами Индии. Времена изменились, сейчас мы можем и хотим быть выбранными партнерами Индии по всему спектру проблем — торговля, технологии, образование, безопасность», — подчеркнул представитель американской стороны.

Блинкен добавил, что сотрудничество США и Индии в четырех указанных сферах обсуждалось на прошлой встрече.

Ранее сообщалось, что США и Индия запустят «оборонный обмен» в космической сфере. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин после американо-индийских переговоров.

11 апреля Белый дом призвал Индию осудить спецоперацию России на Украине. С таким заявлением выступила пресс-секретарь ведомства Джен Псаки.