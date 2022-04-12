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США и Индия запустят «оборонный обмен» в космической сфере

Шеф Пентагона Остин анонсировал «оборонный обмен» США и Индии в космосе к концу 2022 года
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Michael Mccoy / Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и Индия запустят «оборонный обмен» в космической сфере между военными ведомствами. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством», — анонсировал Остин на пресс-конференции после американо-индийских переговоров в формате «2+2».

Министр обороны США отметил, что страны наращивают кооперацию не только в космосе, но и в киберсфере.

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Марина Совина
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