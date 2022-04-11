Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Белый дом призвал Индию осудить спецоперацию России на Украине

Представитель Белого дома Псаки: США ждут, что Индия осудит спецоперацию России на Украине

Фото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Вашингтон ожидает, что власти Индии осудят специальную операцию на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

По ее словам, Индия осудила произошедшее в Буче. «Они осудили недавние зверства, которые мы видели в Буче. Конечно, поскольку мы видим больше, мы ждем от них этого также», — призвала пресс-секретарь Индию осудить спецоперацию.

Материалы по теме:
«Батальон за сутки превратился в кашу» Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
«Батальон за сутки превратился в кашу»Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
7 апреля
«Людям хочется человеческого тепла» Кто помогает детям беженцев из Украины вновь обрести радость в жизни?
«Людям хочется человеческого тепла»Кто помогает детям беженцев из Украины вновь обрести радость в жизни?
9 апреля

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на снятых кадрах шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.

Ранее бывший замначальника генштаба Индии генерал Радж Карьян назвал Украину марионеткой США, назначением которой является остановить Россию, проводящую военную спецоперацию в Донбассе. Он также отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский жестко прошелся по западным партнерам за то, что те отказались устанавливать над Украиной бесполетную зону. Запад, в свою очередь, помог Киеву лишь поставками топлива, заключил генерал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ОПЕК предупредила Европу о невозможности заменить российскую нефть
Россия пообещала ответить на высылку дипломатов из Франции
Мурашко оценил степень локализации отечественных жизненно важных лекарств
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
Названа самая высокооплачиваемая российская фигуристка
В США прокомментировали встречу Путина с канцлером Австрии
Кремль оценил встречу Путина и канцлера Австрии
Франция объявила персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов
Белый дом призвал Индию осудить спецоперацию России на Украине
Посол прокомментировал требование выслать российских дипломатов из Хорватии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.