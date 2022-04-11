Белый дом призвал Индию осудить спецоперацию России на Украине

Представитель Белого дома Псаки: США ждут, что Индия осудит спецоперацию России на Украине

Вашингтон ожидает, что власти Индии осудят специальную операцию на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

По ее словам, Индия осудила произошедшее в Буче. «Они осудили недавние зверства, которые мы видели в Буче. Конечно, поскольку мы видим больше, мы ждем от них этого также», — призвала пресс-секретарь Индию осудить спецоперацию.

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на снятых кадрах шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.

Ранее бывший замначальника генштаба Индии генерал Радж Карьян назвал Украину марионеткой США, назначением которой является остановить Россию, проводящую военную спецоперацию в Донбассе. Он также отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский жестко прошелся по западным партнерам за то, что те отказались устанавливать над Украиной бесполетную зону. Запад, в свою очередь, помог Киеву лишь поставками топлива, заключил генерал.