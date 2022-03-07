Индийский генерал назвал Украину марионеткой Запада

Бывший замначальника генштаба Индии генерал Радж Карьян назвал Украину марионеткой США, назначением которой является остановить Россию, проводящую военную спецоперацию в Донбассе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Насколько я понимаю суть операции, она не ведется между Россией и Украиной, скорее, между Россией и Америкой — или НАТО под руководством Америки. Украина лишь марионетка, используемая Западом, чтобы "остановить Россию". Президент Украины Зеленский действительно верит, что ему помогают. Хотя он уже начал использовать более агрессивную риторику в адрес Запада», — заявил Карьян.

Он также отметил, что украинский лидер жестко прошелся по западным партнерам за то, что те отказались устанавливать над Украиной бесполетную зону. Запад, в свою очередь, помог Киеву лишь поставками топлива, заключил генерал.

Ранее украинский депутат Илья Кива сообщил, что украинские силовики похитили политолога и офицера Юрия Дудку. По его словам, Дудка был настоящим патриотом, не боялся говорить правду и отстаивать свою позицию.