Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Индийский генерал назвал Украину марионеткой Запада

Индийский генерал Карьян заявил, что спецоперация в Донбассе ведется между Россией и США

Фото: Pixabay

Бывший замначальника генштаба Индии генерал Радж Карьян назвал Украину марионеткой США, назначением которой является остановить Россию, проводящую военную спецоперацию в Донбассе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Насколько я понимаю суть операции, она не ведется между Россией и Украиной, скорее, между Россией и Америкой — или НАТО под руководством Америки. Украина лишь марионетка, используемая Западом, чтобы "остановить Россию". Президент Украины Зеленский действительно верит, что ему помогают. Хотя он уже начал использовать более агрессивную риторику в адрес Запада», — заявил Карьян.

Он также отметил, что украинский лидер жестко прошелся по западным партнерам за то, что те отказались устанавливать над Украиной бесполетную зону. Запад, в свою очередь, помог Киеву лишь поставками топлива, заключил генерал.

Ранее украинский депутат Илья Кива сообщил, что украинские силовики похитили политолога и офицера Юрия Дудку. По его словам, Дудка был настоящим патриотом, не боялся говорить правду и отстаивать свою позицию.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о подготовке Украиной провокации с радиоактивным заражением
Объяснена причина повышения температуры в Арктике
Индийский генерал назвал Украину марионеткой Запада
Аналитик призвал отказаться от продажи валют
Украинка пыталась вывезти своего мужа в Венгрию в багажнике автомобиля
Высланные из США российские дипломаты вылетели с семьями в Москву
На западе Москвы молодой человек кинул петарду в «Бургер Кинге»
Украинских беженцев позвали в Гватемалу
Политолог предрек уничтожение всей украинской военной техники
Европу предупредили о сокращении урожая без российских удобрений
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.