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Украинские силовики похитили политолога Дудку

Депутат Рады Кива: украинские силовики похитили политолога Дудку

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Украинские силовики похитили политолога и офицера Юрия Дудку, сообщил украинский депутат Илья Кива, пишет РИА Новости.

По его словам, Дудка был настоящим патриотом, не боялся говорить правду и отстаивать свою позицию. «Сегодня сотрудники службы безопасности Украины выкрали офицера. Я говорю о Юрие Дудке. Политолог. Патриот. Офицер», — подчеркнул Кива.

В воскресенье, 6 марта. Генпрокуратура Украины заподозрила депутата Верховной Рады Киву в государственной измене. По мнению генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, действиями и высказываниями он причинил «колоссальный вред государству». Она уверена, что депутата ждут арест, экстрадиция и справедливый суд.

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Кива неоднократно выступал в поддержку нейтрального статуса Украины и критиковал президента страны Владимира Зеленского.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Об этом в своем обращении к гражданам России заявил президент Владимир Путин. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. Кроме того, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан, пообещал Путин.

Марина Совина
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