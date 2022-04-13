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Оценено влияние слов Макрона об Украине на шансы переизбраться на второй срок

Политолог Калачев объяснил слова Макрона о геноциде на Украине ролью доброго полицейского

Фото: Johanna Geron / Reuters

Отказ президента Франции Эммануэля Макрона называть геноцидом действия Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украине вряд ли как-то отразится на его шансах выиграть президентские выборы, считает глава Политической экспертной группы политолог Константин Калачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент США Джо Байден назвал действия России на Украине геноцидом. После этого Макрона спросили в эфире французского телеканала 4V, может ли он назвать геноцидом российскую спецоперацию на Украине, на что политик ответил, что стоит быть осторожнее с терминами, потому что это братские народы.

Тот факт, что Макрон не стал вслед за Байденом называть происходящее на Украине геноцидом, Калачев назвал продолжением французской традиции не идти в фарватере американской политики и показывать свою самостоятельность.

«Он играл роль доброго полицейского со стороны Запада в общении с [президентом России Владимиром] Путиным, и очевидно, что он не может сейчас эту роль менять. Собственно, он сказал, что будет продолжать звонить Путину, кто-то должен выступать в роли посредника, в роли переговорщика», — объяснил политолог.

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«Шансы Макрона переизбраться — 99 процентов. Честно говоря, я думаю, что его изберут в силу того, что у [Марин] Ле Пен более высокий антирейтинг, и в силу того что [Жан-Люк] Меланшон, занявший третье место, призвал не голосовать за Ле Пен. Я думаю, что избиратели Меланшона, скорее всего, отдадут голоса Макрону, то есть у французов будет выбор между двух зол», — оценил итоги президентской гонки политолог.

Ранее Макрон раскрыл свои планы в скором времени вновь провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Политик также заявлял, что находится в постоянном контакте с президентом России от имени Франции и это необходимо для того, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе.

В ходе первого тура президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон после подсчета 100 процентов голосов набрал 27,8 процента. Ле Пен и Меланшон — 23,1 процента и 22 процента.

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Екатерина Смирная
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