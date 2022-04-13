Оценено влияние инфляции в США на мировую экономику

Экономист Абрамов рассказал о риске мировой рецессии из-за инфляции в США

Рост инфляции США связан с увеличением стоимости на энергоносители. Это подвергает мировую экономику риску рецессии, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте России Александр Абрамов. Влияние инфляции в США на мировую экономику он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Индекс потребительских цен США в марте увеличился до 8,5 процента, побив февральский рекорд в 7,9 процента. Такой показатель зафиксирован впервые с декабря 1981 года. По оценке президента США Джо Байдена, инфляция в США на 70 процентов вызвана спецоперацией России на Украине. Экономист Александр Абрамов рассказал о главных причинах сложившейся экономической ситуации.

«Примерно на 48 процентов выросли цены на бензин, примерно на 35 процентов выросла стоимость обслуживания машин, что тоже отчасти связано с ценами на бензин, и примерно на 33 процента выросли счета за энергию. Три этих главных компонента во многом связаны с ценами на энергоносители. В определенной степени можно сказать, что это результат российско-украинского кризиса», — объяснил он.

Что будет с инфляцией дальше

Рост инфляции может сдержать повышение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского Центрального банка (ЕЦБ), считает Александр Абрамов.

«Где-то с осени произойдет эффект базы (Эффект низкой базы — это ситуация, при которой высокие темпы роста объясняются сравнительно низкими стартовыми показателями — прим. «Ленты.ру»). Мы знаем, что инфляция в США и в России резко усилилась со второй половины прошлого года, в этом году, когда инфляцию рассчитывают год к году, будет техническая коррекция. Пока рынок верит в то, что у ФРС есть возможность противостоять этой тенденции повышения ставки», — сказал он.

Главным риском растущей инфляции для мировой экономики может стать замедление темпов роста экономики, считает специалист.

Инфляция провоцирует более быстрый рост ставки. Возможным серьезным последствием роста ставок будет рецессия. Во многом сейчас шансы на рецессию американской экономики оцениваются с вероятностью в 30-35 процентов Александр Абрамов кандидат экономических наук

Нефть и газ

Основной причиной роста потребительских цен экономист назвал рост стоимости нефти и газа. На это повлияло, в том числе решение президента США Джо Байдена запретить импорт энергоносителей из России. Для Европы, которая пока не сделала такой шаг, есть шанс избежать тяжелых экономических последствий, считает он.

«Чтобы исключить влияние высоких цен на страны-потребители, нужно договариваться со странами-экспортерами. Эмбарго на российские энергоносители только усугубит ситуацию в краткосрочной перспективе и заставит искать решения этой проблемы либо заменой выпадающих поставок другими странами, либо другими способами», — заключил специалист.

