Американцы назвали виновных в резком росте цен на газ

Опрос ABC News/Ipsos показал, что американцы винят Путина и Байдена в росте цен на газ

Американцы винят в резком росте цен на газ президента США Джо Байдена и Демократическую партию, а также российского лидера Владимира Путина, показали результаты опроса, проведенного ABC News/Ipsos.

Комментируя значительное повышение цен на топливо в 2022 году, более двух третьих опрошенных назвали виновным в этом президента России (71 процент), в то же время 68 процентов респондентов возложили ответственность на нефтяные компании. По мнению 52 процентов американцев, винить стоит Демократическую партию, а 51 процент граждан указали на Байдена.

Половина американцев (49 процентов) утверждают, что недавнее повышение цен на голубое топливо вызвало финансовые трудности у них или у кого-то из членов их семей, среди них 21 процент указывают на «серьезные» трудности.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил действующего главу государства в «унижении» страны. По его словам, это произошло из-за высокого уровня инфляции и резкого роста цен на газ. Трамп добавил, что Демократическая партия «объявила войну энергетике», из-за чего средний класс оказался «раздавлен» ценами на газ и продовольствие.