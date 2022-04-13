В Мариуполе более тысячи бойцов ВСУ сдались в плен

Штаб теробороны ДНР заявил о 1009 сдавшихся в плен украинских военных в Мариуполе

В Мариуполе 1009 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен силам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщал, что в Мариуполе сложили оружие более тысячи украинских морпехов. По его словам, среди них — 300 раненых, 90 —не способны передвигаться самостоятельно.

По словам журналиста, сдача в плен украинских военных стала результатом общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе.

Позже Следственный комитет России опубликовал видео допроса сдавшегося в плен заместителя командира 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Ростислава Ломтева. По его словам, во время спецоперации его бригада переместилась на завод «Азов», но там морпехов окружили.