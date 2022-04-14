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В Минобороны заявили об обнаружении беспилотников ВСУ с емкостями для распыления

В Минобороны сообщили об обнаружении под Херсоном трех БПЛА ВСУ с емкостями для распыления

Фото: РИА Новости

Российские разведчики обнаружили в Херсонской области три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с емкостями для распыления. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны. Его слова приводит ТАСС.

Находка была сделана еще 9 марта. По заявлению Кириллова, при беспилотниках было обнаружено оборудование для распыления. Объем каждой из емкостей, которыми были оснащены летательные аппараты, составляет 30 литров.

Применяла ли Украина ли найденные российской разведкой БПЛА, в Минобороны не уточнили.

Начальник войск РХБЗ также заявил, что находка вызвала у Министерства обороны озабоченность. Кириллов отметил, что военному ведомству известно о закупке Украиной 50 подобных БПЛА с функцией распыления.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что Москва считает вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны украинских националистов и военных. По заявлению подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, 9 апреля украинские солдаты взорвали цистерну с азотной кислотой в Рубежном.

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Валерий Розенберг
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