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Россия назвала реальной угрозу химического терроризма со стороны Украины

МИД России назвал реальной угрозу химического терроризма со стороны украинских военных

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Москва считает вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны украинских националистов и военных. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Киев вынашивает планы по провокациям с использованием отравляющих веществ в Донбассе. Также дипломат не исключил повторения терактов против предприятий с токсичными веществами.

9 апреля украинские солдаты взорвали цистерну с азотной кислотой в Рубежном, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. За несколько дней до этого бойцы ВСУ, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой. Момент подрыва цистерны был рассчитан таким образом, чтобы химикаты пошли в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.

25 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения США о российском химоружии являются попыткой переключить внимание на фоне скандала в мире с американскими биолабораториями. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков также подчеркнул, что Россия не имеет ни химического, ни биологического оружия.

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Марина Совина
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