Россия назвала реальной угрозу химического терроризма со стороны Украины

МИД России назвал реальной угрозу химического терроризма со стороны украинских военных

Москва считает вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны украинских националистов и военных. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Киев вынашивает планы по провокациям с использованием отравляющих веществ в Донбассе. Также дипломат не исключил повторения терактов против предприятий с токсичными веществами.

9 апреля украинские солдаты взорвали цистерну с азотной кислотой в Рубежном, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. За несколько дней до этого бойцы ВСУ, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой. Момент подрыва цистерны был рассчитан таким образом, чтобы химикаты пошли в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.

25 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения США о российском химоружии являются попыткой переключить внимание на фоне скандала в мире с американскими биолабораториями. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков также подчеркнул, что Россия не имеет ни химического, ни биологического оружия.

