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Минобороны сообщило о покупке Украиной беспилотников для распыления химикатов

Минобороны сообщило, что Украина закупила более 50 БПЛА, которые могут распылять химикаты

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Украина закупила более 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могут быть использованы для распыления токсичных химикатов. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

«По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов», — сообщил Кириллов.

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По его словам, разведывательные подразделения российских войск обнаружили в Херсонской области три беспилотника, которые оснащены емкостями объемом в 30 литров — они предназначены для распыления биологических рецептур.

Ранее Минобороны заявило, что в украинских лабораториях добровольцев заражали инфекциями. Также сообщалось, что в США с территории Украины вывезли целую «коллекцию вирусов», а часть штаммов были экстренно уничтожены по приказу Минздрава страны от 24 февраля.

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Анастасия Шейкина
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