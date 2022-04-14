Минобороны сообщило о покупке Украиной беспилотников для распыления химикатов

Минобороны сообщило, что Украина закупила более 50 БПЛА, которые могут распылять химикаты

Украина закупила более 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могут быть использованы для распыления токсичных химикатов. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

«По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов», — сообщил Кириллов.

По его словам, разведывательные подразделения российских войск обнаружили в Херсонской области три беспилотника, которые оснащены емкостями объемом в 30 литров — они предназначены для распыления биологических рецептур.

Ранее Минобороны заявило, что в украинских лабораториях добровольцев заражали инфекциями. Также сообщалось, что в США с территории Украины вывезли целую «коллекцию вирусов», а часть штаммов были экстренно уничтожены по приказу Минздрава страны от 24 февраля.