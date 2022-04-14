Минобороны сообщило о покупке Украиной беспилотников для распыления химикатов
Украина закупила более 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могут быть использованы для распыления токсичных химикатов. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.
«По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов», — сообщил Кириллов.
По его словам, разведывательные подразделения российских войск обнаружили в Херсонской области три беспилотника, которые оснащены емкостями объемом в 30 литров — они предназначены для распыления биологических рецептур.
Ранее Минобороны заявило, что в украинских лабораториях добровольцев заражали инфекциями. Также сообщалось, что в США с территории Украины вывезли целую «коллекцию вирусов», а часть штаммов были экстренно уничтожены по приказу Минздрава страны от 24 февраля.