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Российских туристов предупредили о вероятных трудностях за границей

Аналитик Мкртчян заявил, что неорганизованных туристов могут ждать трудности за границей

Фото: Globallookpress.com

Россияне почти не сталкиваются с агрессией в других странах. При этом у туристов, которые путешествуют самостоятельно, есть вероятность, что отпуск будет испорчен. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Популярные направления

После начала российской спецоперации на Украине из-за санкций западных стран сократилось количество зарубежных направлений, куда россияне могут поехать в отпуск, рассказал аналитик. При этом отношение к россиянам со стороны местных жителей зачастую зависит от поведения самих туристов, считает он.

«Россияне в основном сейчас едут в три страны — это Египет, Турция и ОАЭ. Если вы не ведете себя агрессивно, а большинство российских туристов, к счастью, вежливые и воспитанные люди, то, соответственно в ответ не получаете агрессию. Но если вы в центре Лиссабона начнете кричать лозунги, угрожающие Украине, естественно, в ответ получите агрессию от местных жителей. А когда вы спокойненько греете свое пузико на пляже Шарм-эш-Шейха, курите сигару и курите роскошный напиток, к вам никто никакой агрессии не проявляет. Все зависит от того, как человек себя ведет», — пояснил Алексан Мкртчян.

Слава Богу, у россиян есть турагентства. Если кто-то не может заплатить карточкой Visa или Mastercard, но он пришел в турагентство, купил проживание, питание, экскурсии в любой стране мира, этот человек не столкнется с глобальными проблемами за рубежом

вице-президент Альянса туристических агентствАлексан Мкртчян

Неорганизованные туристы

Путешественников, которые планируют поездки самостоятельно, могут ждать сложности. Это связано с тем, что многие иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Россию, а популярные сервисы бронирования жилья прекратили деятельность.

«С проблемами сталкиваются неорганизованные туристы, которые сами пытаются купить у иностранной авиакомпании билет, сами пытаются на сайте иностранного отеля забронировать проживание. Эти россияне и дальше будут сталкиваться с проблемами. Те, кто приходят в турагентство, платят рубли, получают ваучеры, договор, в котором прописано все — перелет, трансфер, проживание и страховка, с трудностями не сталкиваются. Вы помните историю, когда неорганизованные россияне не могли в конце марта уехать из других стран на родину? Они не могли купить билеты и продлить бесплатное проживание. Мы помним эти регулярные скандалы, когда людей выселяли из гостиниц, потому что у них не было денег оплачивать. И наоборот — тех, у кого было оплачено проживание в турагентствах, никто не выселял, они жили бесплатно по десять дней и больше во всех странах мира. Всех организованных туристов уже вернули, а неорганизованные продолжают находиться там, им сейчас крайне сложно вернуться», — заключил он.

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Ранее популярная испанская сеть отелей RIU Hotels & Resorts объявила о приостановке работы с российским рынком. С 13 апреля гостиницы не принимают новые бронирования из России — соответствующее уведомление получили туристические компании.

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Мария Сметанина
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