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Британия поддержит любое решение Швеции и Финляндии относительно членства в НАТО

Глава британского МИД Трасс заявила, что поддержит любое решение Швеции и Финляндии о НАТО

Фото: Jessica Taylor / Reuters

Великобритания поддержит любое решение Швеции и Финляндии по вопросу о возможном вступлении в НАТО. Об этом в соцсетях заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

По ее словам, Швеция и Финляндия свободны в выборе своего будущего без вмешательства со стороны. При этом она подчеркнула, что «российские угрозы в отношении стран Северной Европы и Балтии не новы и только укрепляют [их] единство».

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что подаст заявку на вступление государства в НАТО в июне 2022 года. Сообщалось, что правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции уже согласовала вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс. В свою очередь, парламент Финляндии в ближайшие несколько недель примет решение о вступлении республики в НАТО, заявила премьер-министр страны Санна Марин.

В МИД России высказались, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлечет за собой усиление российской обороны и принятие других необходимых мер для улучшения безопасности у границ.

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Антон Похиляк
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