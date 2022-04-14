Аналитик высказался о шансе Колумбии заменить Россию при поставке нефти в ЕС

Аналитик Рыков рассказал о низких шансах Колумбии заменить Россию на рынке энергоресурсов

Запасы углеводородов в Колумбии самые значительные среди стран Южной Америки, однако их все равно не хватит, чтобы обеспечить Европу. Шансы Колумбии заменить Россию на рынке энергоресурсов в разговоре с «Лентой.ру» оценил заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

Колумбия обладает значительными запасами угля. Нефти и газа в стране гораздо меньше, а их поставки в Европу будут затратными.

«Колумбия вообще небольшая страна, к тому же на другом континенте. Преимущество российских нефти и газа всегда было в том, что они достаточно дешево поставлялись по трубопроводу. Любые перевозки, особенно сжиженного природного газа (СПГ), пока достаточно дорогое удовольствие. И требуется инфраструктура — газификация, разжижение, регазификация. С нефтью попроще, но там ресурсов недостаточно. Какой-то вклад можно внести, но серьезной роли не будет. Заместить поставки в Евросоюз, куда у нас экспортируется сейчас чуть меньше 50 миллионов тонн угля, учитывая, что это межконтинентальная перевозка, не получится. Какой-то вклад она может внести, но кардинально — вряд ли», — объяснил он.

Трудности с обеспечением Европы углеводородами из Колумбии связаны не только с логистическими проблемами, но и с отсутствием необходимой инфраструктуры.

Перенаправить танкер с нефтью с одного места на другой никаких проблем нет. Если у страны нет инфраструктуры, например, по газу, то несколько лет потребуется, чтобы построить терминалы, закупить технологии Юрий Рыков заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

Газ, нефть и уголь Колумбия поставляет в страны Южной Америки и Азию. Если Богота переключится на западный рынок, она не сможет выполнять обязательства по действующим контрактам, считает Юрий Рыков.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке заявил, что страна готова увеличить добычу угля и углеводородов для замены российских энергоресурсов на рынках западных стран.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от российских энергоносителей.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал перевести газовые контракты на оплату в рублях с недружественными странами, которые ввели против Москвы санкции после начала спецоперации на Украине.

