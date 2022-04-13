Транзит российского газа через Украину сокращается второй день подряд

В среду, 13 апреля, транзит российского газа через Украину сократился на 11 процентов по отношению к вторнику, до 66,33 миллиона кубометров в сутки. Такой объем прокачки через станции «Суджа» и «Сохрановка» заказал «Газпром», следует из данных оператора ГТС Украины.

При этом сокращение происходит второй день подряд, после того как 11 апреля суммарная прокачка достигла 94,9 миллиона кубометров. Эти цифры значительно меньше предоплаченной мощности в 109,6 миллиона кубометров в сутки.

С конца февраля транзит через Украину был максимальным, исходя из действующего контакта, однако повышение температуры воздуха в Европе привело к снижению заявок с 8 апреля. Кроме того, в режиме реверса работает газопровод «Ямал-Европа», газ в Польшу поставляется из Германии.

Ранее сообщалось, что Италия и Алжир договорились о наращивании поставок газа. Это объемы должны заменить часть российского импорта.

