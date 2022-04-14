Колумбия заявила о готовности поставлять энергоносители Западу
Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что страна готова поставлять энергоносители странам Запада, чтобы частично заменить их импорт из России. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил Дуке в интервью телекомпании CNN, страны Северной Америки и Европы «знают наверняка, что более они не могут полагаться на поставки энергоносителей из России». «Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы? Ответ — да», — сказал он.
Лидер Колумбии пояснил, что страна готова нарастить добычу нефти, газа, угля, а также пообещал, что латиноамериканское государство нарастит поставки угля в Германию.
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах покупки российского газа. Желающие приобретать российский газ европейские государства обязаны будут открыть в Газпромбанке специальные рублевые счета, а для расчетов за поставки — валютные в той же кредитной организации.