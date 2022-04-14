Колумбия заявила о готовности поставлять энергоносители Западу

Президент Колумбии Дуке заявил о готовности страны поставлять энергоносители Западу

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что страна готова поставлять энергоносители странам Запада, чтобы частично заменить их импорт из России. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Дуке в интервью телекомпании CNN, страны Северной Америки и Европы «знают наверняка, что более они не могут полагаться на поставки энергоносителей из России». «Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы? Ответ — да», — сказал он.

Лидер Колумбии пояснил, что страна готова нарастить добычу нефти, газа, угля, а также пообещал, что латиноамериканское государство нарастит поставки угля в Германию.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах покупки российского газа. Желающие приобретать российский газ европейские государства обязаны будут открыть в Газпромбанке специальные рублевые счета, а для расчетов за поставки — валютные в той же кредитной организации.