В Кремле отказались оценивать задержания из-за фейков о спецоперации на Украине

Представитель Кремля Песков отказался оценивать задержания из-за фейков о спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать случаи задержания из-за распространения фейков о спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не имеем права на это. Это совсем не наша тема», — пояснил представитель Кремля.

Ранее в Санкт-Петербурге на два месяца арестовали художницу Александру Сколиченко. Ее обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России. По версии следствия, Сколиченко заменила ценники в магазине «Перекресток» на таблички с ложной информацией о действиях российских военных.

13 апреля в Крыму задержали мужчину, который расклеивал и разбрасывал листовки с фейками о спецоперации на Украине. По информации Следственного комитета, он изготовил материалы в своей квартире.

4 марта Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям, а также за фейки о действиях Вооруженных сил России. Максимальное наказание за распространение заведомо ложной информации составляет 15 лет лишения свободы.