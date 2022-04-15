Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Финляндия вступит в НАТО с «большой долей вероятности»

Министр по делам Европы Тюппурайнен заявила, что Финляндия, скорее всего, вступит в НАТО
Тютти Тюппурайнен

Тютти Тюппурайнен. Фото: Virginia Mayo / Reuters

Финляндия «с большой долей вероятности» сделает выбор в пользу вступления в НАТО, заявила финский министр по делам Европы Тютти Тюппурайнен в интервью каналу Sky News.

«В данный момент я сказала бы, что это более чем вероятно, но решение пока не приняли», — рассказала министр. По ее словам, если Финляндия все-таки вступит в альянс, то население окажет «значительную поддержку» этому решению.

15 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что потенциальное членство Швеции и Финляндии в НАТО вряд ли будет способствовать укреплению международного престижа этих стран, а решение о вступлении принесет негативные последствия для мира и стабильности Северной Европы.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что подаст заявку на вступление государства в НАТО в июне 2022 года. Сообщалось, что правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции уже согласовала вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс. В свою очередь, парламент Финляндии в ближайшие несколько недель примет решение о вступлении республики в НАТО, заявила премьер-министр страны Санна Марин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Американские дроны-камикадзе применили против российских танков в ДНР
«ВКонтакте» запустила новое мобильное приложение
СКР проверит данные американского журналиста о совершенных «Азовом» убийствах
Врач назвал ранние признаки проблем с психическим здоровьем
Украинец рассказал о любящих роскошные вечеринки россиянах на Пхукете
Сатанисты из США поддержали Украину
Пользователи iPhone оказались не против слежки
В ЛДПР прокомментировали вероятность прихода в партию Рогозина
Раскрыты обстоятельства взрыва в московском частном доме
Билли Айлиш впервые появится в «Симпсонах»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.