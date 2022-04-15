Финляндия вступит в НАТО с «большой долей вероятности»

Министр по делам Европы Тюппурайнен заявила, что Финляндия, скорее всего, вступит в НАТО

Финляндия «с большой долей вероятности» сделает выбор в пользу вступления в НАТО, заявила финский министр по делам Европы Тютти Тюппурайнен в интервью каналу Sky News.

«В данный момент я сказала бы, что это более чем вероятно, но решение пока не приняли», — рассказала министр. По ее словам, если Финляндия все-таки вступит в альянс, то население окажет «значительную поддержку» этому решению.

15 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что потенциальное членство Швеции и Финляндии в НАТО вряд ли будет способствовать укреплению международного престижа этих стран, а решение о вступлении принесет негативные последствия для мира и стабильности Северной Европы.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что подаст заявку на вступление государства в НАТО в июне 2022 года. Сообщалось, что правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции уже согласовала вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс. В свою очередь, парламент Финляндии в ближайшие несколько недель примет решение о вступлении республики в НАТО, заявила премьер-министр страны Санна Марин.