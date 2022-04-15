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В Дербенте откроют новый ландшафтный парк

В Дербенте в 2022 году вдоль стены крепости Нарын-Кала откроют ландшафтный парк

Фото: Globallookpress.com

Власти Дагестана планируют до конца 2022 года открыть новый ландшафтный парк в Дербенте. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Парк будет расположен вдоль стены крепости Нарын-Кала в рамках программы "Комплексное развитие Дербента". Это зона от ворот "Кырхляр-капы" до ворот "Джарчи-капы"», — рассказали в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что проект предусматривает создание мест отдыха, смотровых площадок, а также установку туристической навигации, которая будет рассказывать об истории каждого участка. На реализацию проекта из местного бюджета выделено 197 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Дагестане на популярных турмаршрутах к 2024 году появятся 40 зарядных станций для электромобилей. Пилотную электрозаправочную станцию планируется открыть в Махачкале. Ожидаемое время полной зарядки электромобиля составит 30 минут.

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Валентина Процкова
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