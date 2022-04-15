В России заподозрили СБУ в систематических пытках задержанных

Жена украинского оппозиционера Медведчука Оксана Марченко рассказала о пытках в СБУ

В России заподозрили Службу безопасности Украины (СБУ) в систематическом применении пыток к задержанным. Об этом заявила жена украинского оппозиционера, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко, передает РИА Новости.

«У нас есть серьезные основания предполагать, что в подразделениях СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключенных и неугодных власти людей», — рассказала Марченко. Доказательством жестоких методов работы украинских силовиков Марченко назвала личные показания Медведчука и его соратников.

Марченко также обвинила сотрудников СБУ в избиении ее мужа. По ее словам, на опубликованных фотографиях у Медведчука видны гематомы и ссадины, прикрытые волосами. Супруга предположила, что эти травмы нанесли ему после задержания или во время допроса.