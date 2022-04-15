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Спорт

Хави отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги Европы

Хави отказался считать поражение «Барселоны» от «Айнтрахта» и вылет из ЛЕ провалом

Фото: PABLO MORANO / Reuters

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес отреагировал на вылет клуба из розыгрыша Лиги Европы. Слова специалиста приводит Marca.

Хави отметил, что его команде не хватило героизма в концовке домашнего матча против «Айнтрахта». «Мы контролировали ход игры, но за ошибки в еврокубках приходится платить», — подчеркнул он.

Специалист отказался считать вылет из Лиги Европы провалом для «Барселоны», он добавил, что сине-гранатовые нацелены на попадание в Лигу чемпионов.

Ранее «Барселона» уступила в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Каталонцы пропустили три мяча к 67-й минуте встречи. В добавленное к основному время сине-гранатовые отыграли два мяча. Первая встреча четвертьфинала завершился вничью (1:1).

Николай Костюков
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