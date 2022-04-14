«Барселона» проиграла «Айнтрахту» и вылетела из Лиги Европы

«Барселона» проиграла «Айнтрахту» со счетом 2:3 в четвертьфинале Лиги Европы

Каталонская «Барселона» разгромно проиграла «Айнтрахту» со счетом 2:3 во втором матче четвертьфинала Лиги Европы и вылетела из розыгрыша турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ответный матч четвертьфинала прошел в Барселоне. Хозяева поля пропустили мяч на четвертой минуте встречи. Пенальти в ворота «Барселоны» реализовал Филип Костич. На 36-й минуте футболисты «Айнтрахта» удвоили преимущество, отличился Рафаэль Борре. На 67-й минуте Костич оформил дубль, сделав счет 3:0 в пользу «Айнтрахта». Серхио Бускетс отырал один мяч на 91-й минуте, а на 11-й добавленной минуте Мемфис Депай реализовал пенальти и сократил отставание в счете.

Первый матч четвертьфинала завершился вничью (1:1). На гол Ансгара Кнауффа «Барселона» ответила точным ударом Феррана Торреса.

«Барселона» попала во второй по значимости еврокубок впервые за 17 лет. Каталонцы заняли третью строчку в квартете в групповом этапе Лиги чемпионов и не сумели пробиться в стадию плей-офф.