Гимнаст Нагорный заявил, что российские атлеты могут сменить немецкие клубы на итальянские

Российские гимнасты захотели сменить немецкие клубы на итальянские из-за разрыва контрактов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Артур Далалоян скоро едет в Италию, и возможно, мы скоро тоже перейдем в итальянские клубы», — заявил Никита Нагорный, представлявший немецкий TG Saar. Он поделился, что в Италии проходят коммерческие соревнования, участие в которых важно не с точки зрения заработка, а с точки зрения спортивной составляющей — конкуренции, возможности увидеть соперников.

Ранее 16 апреля стало известно, что немецкие клубы приняли решение расторгнуть контракты с российскими атлетами. Причиной прекращения сотрудничества стала тяжелая политическая ситуация. «Как минимум в ближайшем полугодии мы в бундеслиге точно не выступим», — пояснил Далалоян, выступавший в прошедшем сезоне за команду Schwabisch Gmund-Wetzgau. Также у него есть контракт с итальянской командой Gymnastic Romagna Team.

Всего за немецкие клубы выступали шесть россиян. Давид Белявский представлял KTV Straubenhardt. За StTV Singen соревновались Никита Игнатьев и Иван Стретович. В составе действующего чемпиона турнира TuS Vinnhorst выступал Владислав Поляшов, контракт с ним не был разорван.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIG. Также не будут допущены судьи и официальные лица из России.