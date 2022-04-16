Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
Рубин
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Бостон Брюинз
Сегодня
19:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
19:30 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Ювентус
Сегодня
19:30 (Мск)
Болонья
Италия - Серия А|33-й тур
Сент-Луис Блюз
Сегодня
22:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Вулверхэмптон
Перенесён
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Спорт

Российские гимнасты захотели сменить немецкие клубы на итальянские

Гимнаст Нагорный заявил, что российские атлеты могут сменить немецкие клубы на итальянские

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские гимнасты захотели сменить немецкие клубы на итальянские из-за разрыва контрактов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Артур Далалоян скоро едет в Италию, и возможно, мы скоро тоже перейдем в итальянские клубы», — заявил Никита Нагорный, представлявший немецкий TG Saar. Он поделился, что в Италии проходят коммерческие соревнования, участие в которых важно не с точки зрения заработка, а с точки зрения спортивной составляющей — конкуренции, возможности увидеть соперников.

Ранее 16 апреля стало известно, что немецкие клубы приняли решение расторгнуть контракты с российскими атлетами. Причиной прекращения сотрудничества стала тяжелая политическая ситуация. «Как минимум в ближайшем полугодии мы в бундеслиге точно не выступим», — пояснил Далалоян, выступавший в прошедшем сезоне за команду Schwabisch Gmund-Wetzgau. Также у него есть контракт с итальянской командой Gymnastic Romagna Team.

Всего за немецкие клубы выступали шесть россиян. Давид Белявский представлял KTV Straubenhardt. За StTV Singen соревновались Никита Игнатьев и Иван Стретович. В составе действующего чемпиона турнира TuS Vinnhorst выступал Владислав Поляшов, контракт с ним не был разорван.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIG. Также не будут допущены судьи и официальные лица из России.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Италия закроет порты для российских судов
Российские гимнасты захотели сменить немецкие клубы на итальянские
МИД Британии отреагировал на введенные Россией санкции
Стали известны весенние тренды маникюра
Стало известно о сбежавших с позиций в музее недалеко от «Азовстали» бойцах ВСУ
В ДНР заявили о подлежащих уничтожению националистах в Мариуполе
Стало известно о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске
На Украине оценили падение ВВП из-за военной операции
Во Франции заморозили недвижимость Тимченко и Рашникова
ЦСКА на последней минуте упустил победу над аутсайдером РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.