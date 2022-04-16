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Немецкие клубы расторгли контракты с российскими гимнастами

Немецкие клубы расторгли контракты с российскими гимнастами Далалояном и Нагорным

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Немецкие клубы приняли решение расторгнуть контракты с российскими гимнастами. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной прекращения сотрудничества стала тяжелая политическая ситуация. «Все немецкие клубы отказались от российских спортсменов, и как минимум в ближайшем полугодии мы в бундеслиге точно не выступим», — пояснил олимпийский чемпион Артур Далалоян, выступавший в прошедшем сезоне за команду Schwabisch Gmund-Wetzgau.

Всего за немецкие клубы выступали шесть россиян. Олимпийские чемпионы Давид Белявский и Никита Нагорный представляли KTV Straubenhardt и TG Saar соответственно. За StTV Singen соревновались Никита Игнатьев и Иван Стретович. В составе действующего чемпиона турнира TuS Vinnhorst выступал Владислав Поляшов.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIG. Также не будут допущены судьи и официальные лица из России.

Дарья Коршунова
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